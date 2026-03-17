Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana 3,85% este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el KOSPI, que comienza la sesión del martes 17 de marzo con grandes subidas del 3,85%, hasta los 5.698,76 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con fechas pasadas, el selectivo pone freno a dos jornadas consecutivas con tendencia plana.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI anota un incremento del 8,51%. El KOSPI se sitúa un 9,65% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 32,23% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).