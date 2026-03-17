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Acciones suizas se hunden en arranque de la sesión;Swiss Market pierde 0,18%

Apertura de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Swiss Market, que inaugura rueda bursátil del martes 17 de marzo con ligeras caídas del 0,18%, hasta los 12.858,83 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el índice bursátil cambia el sentido del resultado anterior, cuando se anotó un ascenso del 0,02%, mostrando que por ahora no es posible definir una tendencia.

Teniendo en cuenta la última semana, el Swiss Market registra una bajada 1,58%, por ello en el último año mantiene aún un descenso del 0,07%. El Swiss Market se sitúa un 8,24% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos) y un 0,15% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (12.839,27 puntos).

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