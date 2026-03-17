Acciones suizas se hunden en arranque de la sesión;Swiss Market pierde 0,18%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Swiss Market, que inaugura rueda bursátil del martes 17 de marzo con ligeras caídas del 0,18%, hasta los 12.858,83 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el índice bursátil cambia el sentido del resultado anterior, cuando se anotó un ascenso del 0,02%, mostrando que por ahora no es posible definir una tendencia.

Teniendo en cuenta la última semana, el Swiss Market registra una bajada 1,58%, por ello en el último año mantiene aún un descenso del 0,07%. El Swiss Market se sitúa un 8,24% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos) y un 0,15% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (12.839,27 puntos).