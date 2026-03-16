Taiwan Weighted abrió la jornada al alza este 16 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión de mercado del lunes 16 de marzo con leves ascensos del 0,56%, hasta los 33.586,20 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, el indicador interrumpe con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un incremento del 4,6%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,16% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 14,43% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).