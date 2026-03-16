Principal índice de Bruselas registra ganancias en la apertura del mercado de este 16 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 16 de marzo con leves incrementos del 0,24%, hasta los 5.121,78 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con días previos, el indicador pone freno a tres jornadas seguidas con tendencia negativa.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota una bajada 0,61%; por contra en el último año aún conserva una subida del 13,83%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 9,79% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 0,44% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).