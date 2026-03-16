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Principal índice de Bruselas registra ganancias en la apertura del mercado de este 16 de marzo

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 16 de marzo con leves incrementos del 0,24%, hasta los 5.121,78 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con días previos, el indicador pone freno a tres jornadas seguidas con tendencia negativa.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota una bajada 0,61%; por contra en el último año aún conserva una subida del 13,83%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 9,79% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 0,44% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).

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