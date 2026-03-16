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México: cotización de cierre del euro hoy 16 de marzo de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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México: cotización de cierre del
México: cotización de cierre del euro hoy 16 de marzo de EUR a MXN

El euro se pagó al cierre a 20,36 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,54% frente a los 20,47 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro marca una bajada 0,91%, por lo que en el último año todavía mantiene una disminución del 6,45%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, acumuló dos fechas seguidas de números negativos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es inferior a los números logrados para el último año (8,59%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo normal en estos días.

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