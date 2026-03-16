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Índice Russell 2000 cierra operaciones este 16 de marzo con suba de 0,94%

Cierre de operaciones Russell 2000: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el Russell 2000, que acabó la sesión del lunes 16 de marzo con incrementos del 0,94%, hasta los 2.503,29 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 2.525,62 puntos y la cifra mínima de 2.499,11 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,05%.

En relación a los últimos siete días, el Russell 2000 acumula una disminución del 1,97%. El Russell 2000 se sitúa un 7,93% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 0,94% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.480,05 puntos).

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