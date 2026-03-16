Índice Russell 2000 cierra operaciones este 16 de marzo con suba de 0,94%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el Russell 2000, que acabó la sesión del lunes 16 de marzo con incrementos del 0,94%, hasta los 2.503,29 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 2.525,62 puntos y la cifra mínima de 2.499,11 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,05%.

En relación a los últimos siete días, el Russell 2000 acumula una disminución del 1,97%. El Russell 2000 se sitúa un 7,93% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 0,94% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.480,05 puntos).