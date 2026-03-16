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Índice PSI 20 inicia operaciones con números positivos este 16 de marzo

Apertura de sesión PSI 20: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el PSI 20, que empieza la sesión bursátil del lunes 16 de marzo con ligeras caídas del 0,19%, hasta los 9.126,37 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el dato con jornadas pasadas, el selectivo encadena dos sesiones consecutivas de bajada.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 registra un ascenso 2,82%, por lo que en el último año aún mantiene un incremento del 32,21%. El PSI 20 se sitúa un 1,82% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 8,64% por encima de su cotización mínima del año en curso (8.400,46 puntos).

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