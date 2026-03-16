Guatemala: cotización de apertura del dólar hoy 16 de marzo de USD a GTQ

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 7,65 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,07% comparado con el dato de la jornada anterior, cuando se situó en 7,66 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 2,01%, por ello en términos interanuales aún mantiene un incremento del 1,89%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días anteriores, invierte el resultado de la sesión previa, donde obtuvo una subida del 1,82%, siendo incapaz de consolidar una tendencia definida. La volatilidad de esta semana presenta un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, por lo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo habitual últimamente.