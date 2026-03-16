Euro: cotización de cierre hoy 16 de marzo en Guatemala

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 8,81 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,63% con respecto al valor de la sesión previa, que fue de 8,75 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca una subida 1,13%, por lo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 2,41%.

Si confrontamos el dato con fechas pasadas, sumó dos sesiones consecutivas en dígitos positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un comportamiento notoriamente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general últimamente.