Euro: cotización de apertura hoy 16 de marzo en Guatemala

Tras la apertura el euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 8,80 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 0,56% con respecto al valor de la jornada previa, cuando cotizó a 8,75 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra un ascenso 1,06%, de modo que desde hace un año mantiene aún un incremento del 2,34%.

Comparando este dato con el de fechas anteriores, encadena dos sesiones consecutivas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad es de 8,4%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (19,12%), de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo normal en estos días.