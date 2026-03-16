El principal indicador de la BMV abrió sesiones este 13 de marzo con pérdida de 0,66%

Sesión adversa para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que comienza la sesión bursátil del viernes 13 de marzo con caídas del 0,66%, hasta los 65.648,91 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas anteriores, el selectivo suma dos fechas sucesivas en números rojos.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano anota una disminución del 2,47%. El índice BMV se sitúa un 8,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 2,35% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).