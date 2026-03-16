El índice KOSPI de Corea del Sur abre la jornada al alza este 16 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el KOSPI, que comienza la sesión del lunes 16 de marzo con leves ascensos del 0,72%, hasta los 5.526,72 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas anteriores, el selectivo con este valor corta la racha negativa que marcaba en las dos jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI marca un incremento del 5,23%. El KOSPI se sitúa un 12,38% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 28,24% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).