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El indicador de referencia de la BMV terminó sesiones este 13 de marzo con pérdida de 0,66%

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó la sesión de mercado del viernes 13 de marzo con bajadas del 0,66%, hasta los 65.648,91 puntos. El selectivo marcó un máximo de 66.515,64 puntos y la cifra mínima de 65.575,92 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,41%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el índice mexicano registra un descenso del 2,47%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 8,31% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 2,35% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).

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