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Dólar: cotización de apertura hoy 16 de marzo en Perú

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Dólar: cotización de apertura hoy
Dólar: cotización de apertura hoy 16 de marzo en Perú

El dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 3,44 soles en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,59% con respecto a los 3,46 soles de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso 1,4%, por ello desde hace un año aún conserva un descenso del 6%.

Respecto a fechas previas, pone fin a dos sesiones consecutivas con tendencia positiva. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es claramente superior a los datos logrados para el último año (5,66%), lo que indica que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

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