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Clima en Encarnación: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

En Paraguay la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados y casi todo el año hay precipitaciones

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La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este martes 17 de marzo en Encarnación.

El tiempo para este martes en Encarnación alcanzará los 29 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 4.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 90%, durante el día; y del 70%, con una nubosidad del 88%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Encarnación (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Encarnación

Encarnación, una de las ciudades sureñas de Paraguay, se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo en donde los veranos son calurosos y el invierno tiende a ser fresco y húmedo. La temperatura promedio anual es de 20,5 grados.

En Encarnación, el verano tiende a ser hasta bochornoso, no obstante, las costas del río pueden dar frescura por las noches. En contraste, el invierno no es tan extremo y da posibilidad a que haya días cálidos, permitiendo que el termómetro llegue a descender hasta los 10 grados. Las heladas son habituales en las zonas que se encuentran a las afueras de la ciudad.

Al igual que casi en todo el territorio paraguayo, algo que se replica en esta región son sus constantes precipitaciones a lo largo del año ya sea en forma de fuertes lluvias, chaparrones o lloviznas débiles. Debido a la presencia de humedad es común que también se presenten neblinas, especialmente durante las estaciones de otoño e invierno.

Entre los datos climatológicos históricos se tiene que el 18 de julio de 1975 cayó nieve por primera vez en la ciudad; antes, el 20 de septiembre de 1926, una tormenta surgida en el río Paraná destruyó gran parte de la metrópoli.

Qué tipo de clima hay en Paraguay

La temperatura promedio anual en
La temperatura promedio anual en Paraguay ronda entre los 20 y 25 grados. (Reuters)

De acuerdo con la clasificación de Köppen, Paraguay se caracteriza por tener al menos tres tipos de clima: subtropical húmedo en la parte sur de la región Oriental; tropical de sabana en la región Occidental y al norte de la región Oriental; así como el semiárido cálido en el noroeste del Chaco.

En este país sudamericano la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados. Aunque las lluvias son algo común en casi todo el territorio, la cantidad varía dependiendo de qué región se trate, aunque el verano es la temporada en la que más acumulación pluvial se registra.

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a registrar 40 grados, siendo el récord histórico el de 45 grados en el año 2009. Por el contrario, en el invierno la temperatura puede llegar a bajar hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord en el año 2000.

En Paraguay las estaciones no están definidas del todo y debido a ello y a su cercanía con el Trópico de Capricornio en promedio hay una diferencia de 10 grados entre el mes más cálido y el mes más frío. El otoño y la primavera son particularmente inestables.

Debido al cambio climático las ecorregiones de Paraguay se encuentran actualmente vulnerables, pues el país es considerado una de las naciones que más recurre a la deforestación y a la erosión de los suelos. Investigaciones periodísticas señalan que el país perdió el 90% de su cobertura boscosa original en las últimas cinco décadas, principalmente por las actividades ganaderas y agrícolas. En 2009 la Cámara de Diputados rechazó el proyecto “Deforestación Cero” que buscaba la prohibición de esta acción.

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