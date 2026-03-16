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Bolivia: cotización de cierre del dólar hoy 16 de marzo de USD a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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Bolivia: cotización de cierre del
Bolivia: cotización de cierre del dólar hoy 16 de marzo de USD a BOB

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 6,86 bolivianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,15% comparado con la cifra de la jornada anterior, cuando cotizó a 6,85 bolivianos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 1,73%, de manera que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 0,15%.

Analizando este dato con el de jornadas pasadas, dio la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó una bajada del 1,32%, demostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días fue de 8,52%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (14,81%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado últimamente.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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