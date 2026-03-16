ATX termina la jornada al alza este 16 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el ATX, que cerró la sesión de mercado del lunes 16 de marzo con incrementos del 0,67%, hasta los 5.298,49 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 5.321,77 puntos y un mínimo de 5.232,07 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,69%.

Si consideramos los datos de la última semana, el ATX acumula una bajada 0,19%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene un incremento del 23%. El ATX se sitúa un 8,97% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 0,67% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.263,07 puntos).