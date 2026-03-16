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Apertura del Swiss Market este 16 de marzo

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de operaciones de leves movimientos para el Swiss Market, que inaugura la sesión de mercado del lunes 16 de marzo con una variación del 0,09%, hasta los 12.851,24 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con jornadas anteriores, el índice bursátil con este dato interrumpe la racha que llevaba en las tres jornadas anteriores.

En relación a la última semana, el Swiss Market acumula una disminución 1,14%; pero en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 1,25%. El Swiss Market se sitúa un 8,3% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos) y un 0,09% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (12.839,27 puntos).

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