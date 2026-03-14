Los mejores filmes de Netflix Uruguay para ver en cualquier momento

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, Netflix publicó su top 10 con las películas más reproducidas en Uruguay al corte de este jueves 12 de marzo. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más popular en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Ranking de las películas más vistas de Netflix Uruguay

1. Máquina de guerra (War Machine)

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

2. Parque Lezama

Dos extraños en el banco de un parque, un exmilitante comunista y un conformista de manual, forjan una amistad improbable al compartir sus historias con humor y corazón.

3. Jerarquía (하이라키)

En esta deliciosamente escandalosa serie de misterio adolescente, un nuevo alumno becado navega las traicioneras aguas de la alta sociedad para llevar a cabo una misión secreta.

4. Five Nights at Freddy's

Un guardia de seguridad con problemas comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar.

5. Cortafuego

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

6. Trolls 3: Todos juntos

Cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que embarcarse en un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans.

7. Suburbanos 3 (Banlieusards 3)

Afligidos por la pérdida y las consecuencias de sus crímenes, los hermanos Traoré tienen una última oportunidad para cambiar de rumbo en el capítulo final de la trilogía.

8. Accused

Serie antológica sobre crímenes que examina algunos de los problemas sociales más relevantes de nuestro tiempo, refractados a través del prisma de personas corrientes atrapadas en circunstancias extraordinarias.

9. Bitelchús Bitelchús (Beetlejuice Beetlejuice)

Tras una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a Winter River. La vida de Lydia, todavía atormentada por Bitelchús, da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con los problemas que se avecinan en ambos reinos, es sólo cuestión de tiempo que alguien diga el nombre de Bitelchús tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio caos.

10. El espantatiburones

Oscar es un pececito de verbo rapido que suena con ser un pez gordo. Pero sus suenos le meten en agua estancada cuando una gran mentira le convierte en un improbable heroe. Al principio los demas peces se tragan el anzuelo de Oscar y le llueve la fama y la fortuna. Todo va con la marea a favor hasta que empieza a quedar claro que la historia que ha propagado Oscar de que es el gran defensor del atolon hace agua por todas partes. El pececito descubre que ser un heroe significa que su vida esta de rebajas: su mentira le va a convertir en la pesca del dia. Oscar debe aprender a navegar entre dos aguas para volver a encontrar la corriente a su favor.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.