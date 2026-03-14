Clima en San Antonio: la predicción del tiempo de mañana

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del tiempo para las próximas horas en la ciudad de San Antonio, en Texas, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que las nubes aumenten, con una temperatura mínima alrededor de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius).

Habrá un viento del sur-sureste de aproximadamente 10 mph (16 km/h), con ráfagas que alcanzarán hasta 20 mph (32 km/h).

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Esta noche, el cielo estará mayormente nublado, pero gradualmente se despejará, con una temperatura máxima cercana a 92 grados Fahrenheit (33 grados Celsius).

Habrá un viento del sur de 10 a 15 mph (16 a 24 km/h) que se convertirá en viento del oeste por la tarde.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 25 mph (40 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 13 Mar 6:51 pm CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.