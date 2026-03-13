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Valor de cierre del euro en Guatemala este 13 de marzo de EUR a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Guatemala este 13 de marzo de EUR a GTQ

El euro cotizó al cierre a 8,75 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 1,1% si se compara con los 8,65 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro registra una disminución 1,19%; por el contrario desde hace un año aún conserva un ascenso del 1,81%.

Con respecto a jornadas anteriores, cambió el sentido del resultado anterior, en el que se saldó con un descenso del 0,01%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue de 24,75%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (19,15%), de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.

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