Valor de apertura del dólar en Bolivia este 13 de marzo de USD a BOB

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se paga al arranque de sesiones a 6,86 bolivianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,92% con respecto a los 6,73 bolivianos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; aunque en términos interanuales aún acumula una subida del 1,82%.

En relación a jornadas previas, frena con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un rendimiento manifiestamente superior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, por lo tanto presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.