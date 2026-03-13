Noticias

Taiwan Weighted cerró a la baja este 13 de marzo

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del viernes 13 de marzo con ligeras descensos del 0,54%, hasta los 33.400,32 puntos. El indicador marcó un máximo de 33.639,18 puntos y un mínimo de 33.013,46 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,86%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Taiwan Weighted acumula una disminución del 0,59%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,69% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 13,8% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

Santoral de hoy: cuáles son los onomásticos que se festejan este sábado 14 de marzo

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Santoral de hoy: cuáles son

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 13 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y

Conoce el clima de este día en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

El mercado de la India abrió operaciones con tendencia a la baja este 13 de marzo

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India

Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 13 de marzo

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del BSE Sensex 30: