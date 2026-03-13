Taiwan Weighted cerró a la baja este 13 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del viernes 13 de marzo con ligeras descensos del 0,54%, hasta los 33.400,32 puntos. El indicador marcó un máximo de 33.639,18 puntos y un mínimo de 33.013,46 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,86%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Taiwan Weighted acumula una disminución del 0,59%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,69% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 13,8% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).