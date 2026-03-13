Noticias

Índice PSI 20 inicia operaciones con números positivos este 13 de marzo

Apertura de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el PSI 20, que inaugura la jornada del viernes 13 de marzo con bajadas del 0,81%, hasta los 9.077,59 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 marca un ascenso 1,47%, por ello en el último año acumula aún una subida del 31,07%. El PSI 20 se sitúa un 2,35% por debajo de su máximo en lo que va de año (9.295,90 puntos) y un 8,06% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).

