El principal índice de Corea del Sur cerró con pérdidas este 13 de marzo

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día adverso para el KOSPI, que cerró la sesión bursátil del viernes 13 de marzo con caídas del 1,72%, hasta los 5.487,24 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 5.537,59 puntos y un volumen mínimo de 5.392,52 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,62%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el KOSPI anota una bajada del 1,75%. El KOSPI se sitúa un 13% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 27,33% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).

