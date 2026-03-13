El índice bursátil Russell 2000 abre jornada este 13 de marzo con alza de 1,11%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión alcista para el Russell 2000, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 13 de marzo con ascensos del 1,11%, hasta los 2.516,57 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, el selectivo corta con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

En la última semana, el Russell 2000 anota una bajada del 0,35%. El Russell 2000 se sitúa un 7,44% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 1,11% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.488,99 puntos).