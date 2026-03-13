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El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 13 de marzo con pérdida de 0,66%

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el índice mexicano, que terminó la jornada en los mercados del viernes 13 de marzo con bajadas del 0,66%, hasta los 65.648,91 puntos. El indicador llegó a un máximo de 66.515,64 puntos y un mínimo de 65.575,92 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,41%.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano acumula un descenso del 2,47%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 8,31% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 2,35% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).

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