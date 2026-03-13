El IBEX 35 finalizó la sesión de este 13 de marzo con pérdida de 0,31%

Jornada bajista para el IBEX 35, que terminó la jornada en los mercados del viernes 13 de marzo con leves descensos del 0,31%, hasta los 44.316,92 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 44.899,86 puntos y un volumen mínimo de 43.833,29 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,38%.
En relación a los últimos siete días, el IBEX 35 anota una subida 0,37% y en términos interanuales aún conserva un incremento del 16,62%. El IBEX 35 se sitúa un 6,56% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 0,66% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (44.025 puntos).