El IBEX 35 finalizó la sesión de este 13 de marzo con pérdida de 0,31%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el IBEX 35, que terminó la jornada en los mercados del viernes 13 de marzo con leves descensos del 0,31%, hasta los 44.316,92 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 44.899,86 puntos y un volumen mínimo de 43.833,29 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,38%.

En relación a los últimos siete días, el IBEX 35 anota una subida 0,37% y en términos interanuales aún conserva un incremento del 16,62%. El IBEX 35 se sitúa un 6,56% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 0,66% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (44.025 puntos).