Noticias

El IBEX 35 finalizó la sesión de este 13 de marzo con pérdida de 0,31%

Cierre de sesión IBEX 35: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el IBEX 35, que terminó la jornada en los mercados del viernes 13 de marzo con leves descensos del 0,31%, hasta los 44.316,92 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 44.899,86 puntos y un volumen mínimo de 43.833,29 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,38%.

En relación a los últimos siete días, el IBEX 35 anota una subida 0,37% y en términos interanuales aún conserva un incremento del 16,62%. El IBEX 35 se sitúa un 6,56% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 0,66% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (44.025 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en España

Últimas Noticias

Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 13 de marzo

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Euro Stoxx 50 terminó a

Cierre del mercado suizo este 13 de marzo

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del mercado suizo este

OMX Stockholm 30 este 13 de marzo: cerró operaciones a la baja

Cierre de sesión OMXS 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

OMX Stockholm 30 este 13

BEL-20-INDEX termina sus operaciones en rojo este 13 de marzo

Cierre de operaciones BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BEL-20-INDEX termina sus operaciones en

BIST 100 cierra la jornada en terrenos negativos este 13 de marzo

Cierre de operaciones BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BIST 100 cierra la jornada