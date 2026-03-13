Cierre del mercado suizo este 13 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Swiss Market, que acabó la jornada en los mercados del viernes 13 de marzo con una variación del 0,02%, hasta los 12.839,27 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 12.945,21 puntos y un mínimo de 12.705,94 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,85%.

En relación a la última semana, el Swiss Market acumula un descenso 1,96% y desde hace un año aún conserva una disminución del 1,34%. El Swiss Market se sitúa un 8,38% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos)