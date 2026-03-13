Noticias

Bolivia: cotización de apertura del euro hoy 13 de marzo de EUR a BOB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Bolivia: cotización de apertura del euro hoy 13 de marzo de EUR a BOB

El euro se cotiza en el día de hoy a 7,87 bolivianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,27% comparado con el valor de la jornada previa, cuando cotizó a 7,77 bolivianos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro marca una disminución 0,69%; aunque desde hace un año acumula aún un ascenso del 2,59%.

Respecto de jornadas previas, con este valor frena la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es visiblemente superior a los números logrados para el último año (16,15%), lo que manifiesta que está presentando un comportamiento más inestable.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

