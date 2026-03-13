Noticias

BIST 100 comienza la jornada con tendencia a la baja este 13 de marzo

Apertura de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BIST 100, que inaugura la jornada financiera del viernes 13 de marzo con ligeras bajadas del 0,53%, hasta los 13.216,12 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas previas, el selectivo corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 marca una subida 3,31%, por ello en el último año aún conserva un ascenso del 21,91%. El BIST 100 se sitúa un 7,83% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 17,36% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).

