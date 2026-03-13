BIST 100 cierra la jornada en terrenos negativos este 13 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el BIST 100, que terminó la jornada financiera del viernes 13 de marzo con caídas del 1,45%, hasta los 13.092,93 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 13.259,08 puntos y un volumen mínimo de 12.944,68 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,37%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BIST 100 acumula una subida 2,35%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 20,78%. El BIST 100 se sitúa un 8,69% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 16,26% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).