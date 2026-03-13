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BEL-20-INDEX termina sus operaciones en rojo este 13 de marzo

Cierre de operaciones BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BEL-20 INDEX, que terminó la sesión del viernes 13 de marzo con bajadas del 0,77%, hasta los 5.109,48 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 5.177,36 puntos y la cifra mínima de 5.095,10 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,59%.

En la última semana, el BEL-20 INDEX registra una bajada 1,65%; aunque desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 13,54%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 10,01% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 0,2% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.099,49 puntos).

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