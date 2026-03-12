Precio del dólar hoy en Brasil: cotización de cierre al alza este jueves 12 de marzo 2026

Consulta cómo cerró el tipo de cambio en Brasil este jueves 12 de marzo del 2026. (EFE/ Sebastiao Moreira)

El dólar estadounidense cerró la jornada del jueves 12 de marzo en 5,22 reales brasileños en promedio, según datos de Dow Jones. Este valor supuso un ascenso de 1,2% respecto a los 5,16 reales de la sesión previa, poniendo fin a cuatro jornadas de tendencia negativa para la divisa en Brasil.

Durante la última semana, el dólar acumuló una baja de 0,85% frente al real brasileño; en el balance anual, la moneda estadounidense mantiene una disminución del 8,02%, reflejando la fortaleza relativa del real en los últimos doce meses.

Por su parte, la volatilidad semanal alcanzó 13,79%, notablemente superior al promedio anual de 11,34%, lo que indica un periodo de cambios más intensos de lo habitual en el mercado cambiario brasileño.

En un contexto más amplio, según el análisis de Grupo Financiero Monex, el dólar, medido por el índice DXY, repuntó hasta un máximo de cinco días en 99,60 puntos, impulsado por la persistencia del bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz y el alza sostenida en los precios de los energéticos.

A pesar de la liberación de 400 millones de barriles de petróleo por parte de la Agencia Internacional de Energía (IEA), las maniobras iraníes para ejercer presión sobre Estados Unidos han llevado el precio del Brent nuevamente por encima de los USD 100 por barril.

Los inversores esperan que estas tensiones se traduzcan en nuevas presiones inflacionarias globales, lo que podría influir en los próximos anuncios de política monetaria de la FED. Así, el atractivo del dólar como activo de refugio se ha visto reforzado, y mientras persistan las presiones alcistas en los precios de la energía, la tendencia positiva del billete verde frente a otras monedas podría continuar.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

Billetes de reales brasileños y dólares estadounidenses. (REUTERS/Ricardo Moraes)

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.

La historia y el real brasileño

Billetes de reales brasileños en el Centro Cultural del Banco de Brasil. (Reuters)

El real, o el real brasileño como se le conoce a nivel internacional, es la moneda de curso legal en Brasil y se trata de la vigésima moneda más negociada en todo el mundo y la segunda de Latinoamérica sólo detrás del peso mexicano.

Vigente desde 1994, el real sustituyó al “cruzeiro real” y su abreviatura es BRL; también se trata de la cuarta moneda más negociada en el continente americano sólo detrás del dólar estadounidense, canadiense y del peso mexicano.

Uno de los episodios que más han marcado a la moneda brasileña fue cuando en 1998 el real sufrió un fuerte ataque especulativo que provocó su devaluación al año siguiente, pasando de un valor de 1.21 a 2 reales por dólar.

En la actualidad existen las monedas de 1 y 5 centavos de cobre, de 10 y 25 centavos de bronce y las monedas de 50 centavos de cuproníquel. La moneda de un real es bimetálica. Cabe apuntar que en el 2005 las monedas de un centavo fueron descontinuadas, pero aún sigue siendo de curso legal.