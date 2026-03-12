Noticias

Valor de apertura del euro en Canadá este 12 de marzo de EUR a CAD

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Canadá este 12 de marzo de EUR a CAD

Tras la apertura bursátil el euro se cotiza al inicio de operaciones a 1,57 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,28% frente a los 1,57 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota una bajada 0,53%; por contra en el último año mantiene aún una subida del 0,31%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, encadena tres jornadas consecutivas en dígitos negativos. La volatilidad referente a estos siete días es de 6,31%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (5,74%), por lo que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

