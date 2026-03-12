Clima en Arequipa hoy 12 de marzo: pronóstico del Senamhi anuncia lluvias en zonas altoandinas

Clima en Arequipa.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el pronóstico del clima para este jueves 12 de marzo en la región Arequipa, donde se registran importantes variaciones entre las zonas costeras, intermedias y altoandinas.

En la ciudad de Arequipa, capital regional, se espera un día con cielo con nubes dispersas que variarán a nublado parcial, acompañado de un incremento de la temperatura diurna, alcanzando una máxima de 24 °C y una mínima de 11 °C.

En la zona costera, localidades como Camaná y Mollendo registrarán cielos despejados durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre 28 °C y 19 °C. Similar situación se prevé en Caravelí, donde la temperatura máxima llegará a 30 °C y la mínima a 12 °C.

En las localidades del valle y las pampas intermedias, se espera un cielo con nubes dispersas durante el día, con incremento de temperatura. Por ejemplo, en Atico y Majes se registrarán máximas de 28 °C y 27 °C, respectivamente, y mínimas de 19 °C y 14 °C.

En contraste, las zonas altoandinas, como Caylloma, Chivay, Imata, Orcopampa y Sibayo, tendrán cielos con nubes dispersas que variarán a nublado con lluvia en algunas localidades. Las temperaturas mínimas en estas zonas llegarán hasta 1 °C en Imata y Sibayo, mientras que las máximas no superarán los 21 °C, como ocurre en Sibayo.

Cabanaconde, Chiguata, Chuquibamba, Cotahuasi, Huanca y La Joya presentan cielos con nubes dispersas variando a nublado parcial, con temperaturas mínimas entre 5 °C y 12 °C, y máximas que van desde 17 °C hasta 28 °C.

Según Senamhi, se espera que durante los próximos días continúe el predominio de cielos despejados en la costa y de cielos nublados con lluvias dispersas en las zonas altoandinas, mientras que las temperaturas diurnas se mantendrán en ligero ascenso en la mayoría de localidades.

Se recomienda a la población tomar precauciones por los cambios de temperatura, especialmente en las zonas altoandinas, y protegerse del sol en las zonas costeras donde la radiación solar será intensa.

Alerta naranja

Lluvias afectan regiones arequipeñas. (Foto: Andina)

El Senamhi emitió el aviso meteorológico N.º 081 de nivel naranja para advertir sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, vigentes desde el martes 10 hasta el jueves 12 de marzo.

Según el organismo, se prevé la presencia de lluvia, granizo, aguanieve y nieve, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. También se esperan lluvias localizadas en la costa de Tumbes y la costa interior de Piura, mientras que en las zonas altoandinas podrían registrarse granizadas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas en localidades situadas sobre los 3.800 m s. n. m.

En la región Arequipa, las precipitaciones podrían afectar a las provincias de Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. El Senamhi advirtió que estos fenómenos pueden representar riesgo para la población y las actividades agrícolas, por lo que recomendó mantenerse informado sobre la evolución del evento y seguir las indicaciones de las autoridades locales para prevenir posibles emergencias.