Clima en Arequipa hoy 12 de marzo: pronóstico del Senamhi anuncia lluvias en zonas altoandinas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el pronóstico del clima para este jueves 12 de marzo en la región Arequipa, donde se registran importantes variaciones entre las zonas costeras, intermedias y altoandinas.
En la ciudad de Arequipa, capital regional, se espera un día con cielo con nubes dispersas que variarán a nublado parcial, acompañado de un incremento de la temperatura diurna, alcanzando una máxima de 24 °C y una mínima de 11 °C.
En la zona costera, localidades como Camaná y Mollendo registrarán cielos despejados durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre 28 °C y 19 °C. Similar situación se prevé en Caravelí, donde la temperatura máxima llegará a 30 °C y la mínima a 12 °C.
En las localidades del valle y las pampas intermedias, se espera un cielo con nubes dispersas durante el día, con incremento de temperatura. Por ejemplo, en Atico y Majes se registrarán máximas de 28 °C y 27 °C, respectivamente, y mínimas de 19 °C y 14 °C.
En contraste, las zonas altoandinas, como Caylloma, Chivay, Imata, Orcopampa y Sibayo, tendrán cielos con nubes dispersas que variarán a nublado con lluvia en algunas localidades. Las temperaturas mínimas en estas zonas llegarán hasta 1 °C en Imata y Sibayo, mientras que las máximas no superarán los 21 °C, como ocurre en Sibayo.
Cabanaconde, Chiguata, Chuquibamba, Cotahuasi, Huanca y La Joya presentan cielos con nubes dispersas variando a nublado parcial, con temperaturas mínimas entre 5 °C y 12 °C, y máximas que van desde 17 °C hasta 28 °C.
Según Senamhi, se espera que durante los próximos días continúe el predominio de cielos despejados en la costa y de cielos nublados con lluvias dispersas en las zonas altoandinas, mientras que las temperaturas diurnas se mantendrán en ligero ascenso en la mayoría de localidades.
Se recomienda a la población tomar precauciones por los cambios de temperatura, especialmente en las zonas altoandinas, y protegerse del sol en las zonas costeras donde la radiación solar será intensa.
Alerta naranja
El Senamhi emitió el aviso meteorológico N.º 081 de nivel naranja para advertir sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, vigentes desde el martes 10 hasta el jueves 12 de marzo.
Según el organismo, se prevé la presencia de lluvia, granizo, aguanieve y nieve, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. También se esperan lluvias localizadas en la costa de Tumbes y la costa interior de Piura, mientras que en las zonas altoandinas podrían registrarse granizadas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas en localidades situadas sobre los 3.800 m s. n. m.
En la región Arequipa, las precipitaciones podrían afectar a las provincias de Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. El Senamhi advirtió que estos fenómenos pueden representar riesgo para la población y las actividades agrícolas, por lo que recomendó mantenerse informado sobre la evolución del evento y seguir las indicaciones de las autoridades locales para prevenir posibles emergencias.