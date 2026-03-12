Principal índice de Lisboa alcanza cifras positivas al cierre de la jornada de este 12 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el PSI 20, que acabó la jornada del jueves 12 de marzo con subidas del 0,83%, hasta los 9.152,04 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 9.152,04 puntos y un volumen mínimo de 8.988,23 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,79%.

En relación a la última semana, el PSI 20 acumula un incremento 2,46%, de modo que en el último año aún conserva un ascenso del 33,56%. El PSI 20 se sitúa un 1,55% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 8,95% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).