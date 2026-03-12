Noticias

México: cotización de apertura del euro hoy 12 de marzo de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del euro hoy 12 de marzo de EUR a MXN

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 20,45 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,1% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 20,43 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro anota un descenso 0,48%, por lo que en el último año todavía mantiene una bajada del 5,65%.

Respecto de días previos, pone punto final a dos sesiones de tendencia negativa. La volatilidad de esta semana es de 8,59%, que es una cifra ligeramente superior al dato de volatilidad anual (8,57%), lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.

