Índice ATX este 12 de marzo: pierde terreno al comienzo de operaciones

Día en negativo para el ATX, que comienza la sesión de mercado del jueves 12 de marzo con bajadas del 0,83%, hasta los 5.389,08 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el dato con jornadas previas, el selectivo suma dos sesiones seguidas en números rojos.
En los últimos siete días, el ATX registra un descenso 0,89%; por contra desde hace un año aún conserva un ascenso del 28,63%. El ATX se sitúa un 7,41% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 1,52% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.308,39 puntos).