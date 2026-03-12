El principal índice de Corea del Sur cerró a la baja este 12 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el KOSPI, que terminó la sesión del jueves 12 de marzo con ligeras descensos del 0,48%, hasta los 5.583,25 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 5.629,07 puntos y la cifra mínima de 5.527,47 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,8%.

En relación a la última semana, el KOSPI anota un descenso del 0,01%. El KOSPI se sitúa un 11,48% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 29,55% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).