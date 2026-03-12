Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 12 de marzo en Guatemala

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,11% frente a los 7,50 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un ascenso 2,18%, por lo que en el último año aún conserva una subida del 2,32%.

Respecto de días previos, acumuló tres fechas consecutivas de números positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue claramente superior a la acumulada en el último año, de forma que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

