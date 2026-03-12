Dólar: cotización de cierre hoy 12 de marzo en Guatemala

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,11% frente a los 7,50 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un ascenso 2,18%, por lo que en el último año aún conserva una subida del 2,32%.

Respecto de días previos, acumuló tres fechas consecutivas de números positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue claramente superior a la acumulada en el último año, de forma que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.