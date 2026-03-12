Noticias

Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 12 de marzo de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 12 de marzo de USD a CAD

El dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 1,36 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,13% comparado con los 1,36 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 0,32%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un descenso del 1,78%.

Si confrontamos el valor con fechas previas, suma dos jornadas sucesivas en verde. La volatilidad referente a estos siete días es sutilmente superior a la cifra lograda para el último año (4,91%), de modo que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

