Apertura del mercado de Hong Kong este 12 de marzo

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin cambios para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la jornada en los mercados del jueves 12 de marzo con una variación del 0,16%, hasta los 25.857,31 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas anteriores, el índice encadena dos fechas seguidas en negativo.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca una subida del 2,12%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,55% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 2,41% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).

