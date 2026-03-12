Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 12 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BEL-20 INDEX, que comienza la sesión de mercado del jueves 12 de marzo con leves bajadas del 0,23%, hasta los 5.165,12 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice bursátil acumula dos sesiones consecutivas en negativo.

En los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota una bajada 1,81% aunque, por el contrario, desde hace un año aún conserva un incremento del 15,35%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 9,03% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 1,29% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).