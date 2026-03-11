Noticias

Valor de cierre del dólar en México este 11 de marzo de USD a MXN

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,66 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un ascenso del 0,35% si se compara con la cotización de la jornada anterior de 17,60 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,38%, por ello en términos interanuales acumula aún un descenso del 13,69%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas pasadas, puso freno a tres sesiones seguidas con tendencia negativa. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es superior a los números logrados para el último año (8,51%), por lo que está presentando un comportamiento más inestable.

