Valor de apertura del euro en Guatemala este 11 de marzo de EUR a GTQ

El euro se paga en el comienzo del día de hoy a 8,88 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,98% comparado con los 8,71 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula un ascenso 1,9%, por lo que en el último año aún mantiene una subida del 1,92%.

Con respecto a días anteriores, encadena dos jornadas sucesivas de ganancias. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un rendimiento manifiestamente superior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, presentándose como un activo con mayores alteraciones de lo previsible.