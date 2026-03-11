Noticias

Taiwan Weighted cerró al alza este 11 de marzo

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión del miércoles 11 de marzo con fuertes incrementos del 4,1%, hasta los 34.114,19 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 34.218,66 puntos y la cifra mínima de 33.128,49 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,19%.

Con respecto a la última semana, el Taiwan Weighted acumula un incremento del 3,92%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,67% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 16,23% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

