Taiwan Weighted cerró al alza este 11 de marzo

Día alcista para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión del miércoles 11 de marzo con fuertes incrementos del 4,1%, hasta los 34.114,19 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 34.218,66 puntos y la cifra mínima de 33.128,49 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,19%.

Con respecto a la última semana, el Taiwan Weighted acumula un incremento del 3,92%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,67% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 16,23% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).