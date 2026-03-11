Taiwan Weighted abrió la jornada en terrenos positivos este 11 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el Taiwan Weighted, que inaugura la jornada en los mercados del miércoles 11 de marzo con fuertes ascensos del 3,73%, hasta los 33.307,34 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con días anteriores, el selectivo con este dato interrumpe la racha negativa que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En relación a la última semana, el Taiwan Weighted registra una disminución del 2,96%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,95% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 13,48% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).