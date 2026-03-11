¿Cómo estará el clima en Arequipa hoy? Senamhi pronostica 24 °C y posibles lluvias en provincias altas

El majestuoso Misti bajo un cielo azul, fiel compañero del clima arequipeño

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó el pronóstico del clima para este miércoles 11 de marzo en diversas localidades de la región Arequipa, donde se prevé predominio de cielo despejado en zonas costeras y temperaturas más bajas con presencia de nubes y lluvias en áreas altoandinas.

En la ciudad de Arequipa, capital regional, se espera una temperatura máxima de 24 °C y mínima de 12 °C. Durante el día habrá cielo con nubes dispersas que variará a nublado parcial, acompañado de un ligero incremento de la temperatura diurna.

Condiciones en la costa arequipeña

En localidades costeras como Camaná, Mollendo y Lomas, el Senamhi prevé cielos despejados durante el día y temperaturas que oscilarán entre 28 °C y 19 °C.En Atico, en tanto, el cielo presentará nubes dispersas con temperaturas aproximadas de 27 °C como máxima y 18 °C como mínima.

Valle y zonas intermedias

En zonas agrícolas y valles como Majes y La Joya, el pronóstico indica cielo con nubes dispersas o despejado, con temperaturas máximas entre 26 °C y 28 °C y mínimas que bordearán 13 °C a 14 °C.

Lluvias y frío en zonas altoandinas

En provincias ubicadas en la sierra como Chivay, Caylloma, Orcopampa y Imata, el Senamhi advierte cielo nublado con probabilidad de lluvias, con temperaturas máximas entre 16 °C y 20 °C y mínimas que podrían descender hasta 1 °C o 2 °C.

Asimismo, en distritos como Cabanaconde y Chiguata se esperan nubes dispersas que variarán a cielo parcialmente nublado, acompañadas de vientos moderados y temperaturas máximas cercanas a 18 °C a 20 °C.

El organismo meteorológico recomendó a la población mantenerse informada a través de sus reportes oficiales, especialmente en las zonas altoandinas donde las lluvias y el descenso de temperatura podrían generar cambios bruscos en las condiciones climáticas durante los próximos días.

Alerta naranja

Lluvias afectan regiones arequipeñas. (Foto: Andina)

El Senamhi emitió el aviso meteorológico N.º 081 de nivel naranja para advertir sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, vigentes desde el martes 10 hasta el jueves 12 de marzo.

Según el organismo, se prevé la presencia de lluvia, granizo, aguanieve y nieve, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. También se esperan lluvias localizadas en la costa de Tumbes y la costa interior de Piura, mientras que en las zonas altoandinas podrían registrarse granizadas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas en localidades situadas sobre los 3.800 m s. n. m.

En la región Arequipa, las precipitaciones podrían afectar a las provincias de Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. El Senamhi advirtió que estos fenómenos pueden representar riesgo para la población y las actividades agrícolas, por lo que recomendó mantenerse informado sobre la evolución del evento y seguir las indicaciones de las autoridades locales para prevenir posibles emergencias.