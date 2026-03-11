El euro se desplomó en Colombia y acumuló tres días seguidos a la baja: así cerró el 11 de marzo

En el mercado de divisas, el euro descendió un 1,96% en la última semana y acumula una baja del 7,39% anual en Colombia - crédito Antonio Bronic/REUTERS

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 11 de marzo de 2026 en un promedio de $4.256,57, lo que representó una caída de 56,05 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de -1,30%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.320,79 y un mínimo de $4.259,77, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

La volatilidad en los mercados internacionales provoca que Colombia dependa aún más de los ingresos petroleros y la confianza de inversionistas externos - crédito Europa Press

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra una disminución 1,96%, por ello desde hace un año mantiene aún una bajada del 7,39%.

Analizando este dato con el de días previos, acumuló tres jornadas consecutivas cayendo. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que fue superior a la acumulada en el último año, así que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Análisis de mercado

Las tensiones energéticas que se han intensificado en las últimas semanas están teniendo efectos visibles en las principales monedas del mundo, y el euro aparece entre las más sensibles a este nuevo escenario. Europa enfrenta un aumento abrupto en los costos del gas, que se han disparado cerca de un 50% tras más de diez días de conflicto en Oriente Medio. El impacto no solo presiona a los hogares y a la industria, también obliga a los gobiernos a ampliar el gasto público para contener el golpe inflacionario. Se estima que el costo fiscal inmediato ronda los 3.000 millones de euros.

Este contexto energético reconfiguró las expectativas de política monetaria en la región. La inflación en la eurozona se mantiene alrededor del 2,5%, un nivel que, aunque moderado, ahora convive con mayores riesgos derivados de los precios de la energía. Por esa razón, los mercados financieros empiezan a anticipar subidas adicionales de tasas cercanas a 30 o 35 puntos básicos durante 2026. En paralelo, la Comisión Europea anunció inversiones cercanas a 200 millones de euros destinadas al desarrollo de tecnología nuclear, una apuesta estratégica para reducir la dependencia energética externa.

El gobierno colombiano superó su meta de colocaciones de TES, alcanzando cerca de 16 billones de pesos para mantener liquidez fiscal ante la coyuntura global - crédito Europa Press

El comportamiento del peso colombiano también está influido por este entorno internacional más incierto. En economías emergentes como Colombia, los movimientos del mercado energético global suelen trasladarse con rapidez al tipo de cambio, ya sea por el impacto en los ingresos petroleros o por el apetito de riesgo de los inversionistas. En medio de esta volatilidad, el Gobierno continúa recurriendo al mercado interno de deuda para financiar sus necesidades fiscales, con un saldo de TES que alcanzó los 747 billones de pesos.

A pesar de los vencimientos de corto plazo por 5,88 billones de pesos, el Ejecutivo ha logrado superar su meta de colocaciones directas, llegando a cerca de 16 billones. Este movimiento refleja un esfuerzo por mantener liquidez en las cuentas públicas mientras se reorganiza el calendario de pagos, que contempla obligaciones cercanas a 1,75 billones de pesos. La evolución del peso dependerá en buena medida de cómo se comporten los precios internacionales del petróleo y de la estabilidad financiera global.

El mercado energético, de hecho, se convirtió nuevamente en el centro de las preocupaciones. La inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores más importantes para el transporte mundial de crudo, llevó a la Agencia Internacional de Energía a plantear la liberación de hasta 400 millones de barriles de reservas estratégicas. La medida busca amortiguar un posible shock de oferta que podría llevar el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

Un escenario de ese tipo tendría consecuencias directas sobre la inflación global y complicaría los planes de flexibilización monetaria en Estados Unidos. Aunque el índice de precios al consumidor de febrero creció 2,4 % interanual, en línea con lo esperado, la economía estadounidense registró la pérdida de 100.000 empleos netos, una señal que introduce cautela sobre la fortaleza del mercado laboral.

La Agencia Internacional de Energía prepara la liberación de hasta 400 millones de barriles de reservas estratégicas para mitigar un posible shock petrolero global - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Mientras tanto, otras economías muestran dinámicas contrastantes. En China, las ventas de vehículos cayeron 15,4% interanual en febrero, arrastradas por la eliminación de beneficios fiscales y por una fuerte contracción del mercado interno. Sin embargo, el país mantiene cierta estabilidad gracias a su estrategia de seguridad energética y a la resiliencia de sus indicadores de confianza.

Japón, por su parte, enfrenta un escenario distinto. La inflación mayorista muestra señales de moderación: el índice de precios al productor creció apenas 2% anual en febrero, su menor avance en casi un año. La caída en los costos de insumos energéticos, como petróleo y carbón, ha reducido la presión sobre los precios y da margen al Banco de Japón para mantener una política monetaria menos restrictiva.

En América Latina, Brasil también lidia con un entorno desafiante. El país encara una revisión presupuestaria con expectativas de crecimiento de 2,4% y una inflación cercana al 3,6%. Con una tasa Selic en 15% y el real cotizando alrededor de 5,14 por dólar, el margen para recortar tasas se ha reducido. La razón es clara: cerca de la mitad de la deuda pública brasileña está vinculada directamente a las tasas de interés.